Wechsel in der Geschäftsleitung bei Assetimmo

Christian Germann, Assetimmo Immobilien-Anlagestiftung



Markus Strauss (63), seit März 2000 Direktor und Leiter der Geschäftsstelle Assetimmo Immobilien-Anlagestiftung, nutzt die Möglichkeit einer Frühpensionierung und tritt per Ende Juli 2020 von seinem Amt zurück. Laut Medienmitteillung ist der Entscheid im Einvernehmen mit dem Stiftungsrat von Assetimmo getroffen worden.

Seine Nachfolge tritt der ausgewiesene Immobilienfachmann Christian Germann (43) an. Er war zuletzt Mitglied der Geschäftsleitung von Solvalor Fund Management, wo er die Zürcher Niederlassung leitete. Von 2009 bis 2018 arbeitete er als Fonds- und Portfoliomanager des Swissinvest Real Estate Investment Fund. Der CFA Charterholder verfügt über einen Master of Advanced Studies in Real Estate von der Universität Zürich (CUREM), einen Bachelor in Betriebswirtschaftslehre HSG sowie einen Master of Arts in Banking and Finance HSG der Universität St. Gallen und er ist Dipl. Architekt FH.

Christian Germann hat seine Arbeit bei Assetimmo bereits Anfang April aufgenommen und wird die operative Leitung des Unternehmens Ende Juni 2020 übernehmen.