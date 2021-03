Wechsel in der Geschäftsleitung der Aargauischen Kantonalbank

Jürg Segmüller, neuer Leiter des Bereichs Privatkunden und Private Banking und Mitglied der Geschäftsleitung, Aargauische Kantonalbank



Jürg Segmüller folgt per 1. Januar 2022 auf René Chopard als Leiter des Bereichs Privatkunden und Private Banking und Mitglied der Geschäftsleitung, wie die Aargauische Kantonalbank (AKB) am Mittwoch bekannt gab. Segmüller war zuletzt als Leiter Wealth Management Region Aargau/Solothurn und Segmentsleiter High Net Worth Kunden Schweiz sowie als stellvertretender Regionaldirektor AG/SO bei der UBS tätig. Der 52-jährige Aargauer hat an der Universität Zürich Betriebswirtschaft, Wirtschaftsrecht und politische Ökonomie studiert und als lic. oec. abgeschlossen.