Wechsel in der Geschäftsleitung der Luzerner Kantonalbank

Simon Kauth übernimmt Anfang 2023 das neu strukturierte Departement Technologie & Services. (Bild: PD)



Im Rahmen der Reorganisation der Luzerner Kantonalbank wechselt der Bereich Informatik, der aktuell CFO Marcel Hurschler unterstellt ist, per 1. Januar 2023 ins bisherige Departement Marktservices. Gleichzeitig werden der Bereich Asset Management vom Departement Marktservices in die Zuständigkeit von Hurschler verschoben und der Bereich Spezialberatungen (Finanzplanung, Vorsorge-, Steuer- und Erbrechtsberatung) neu dem Bereich Firmenkunden & Private Banking zugewiesen. Das Departement Marktservices wird in Zukunft noch stärker auf IT und Digitalisierung fokussiert sein und ab 2023 neu "Technologie & Services" heissen.

Die Leitung des neu strukturierten Departements Technologie & Services übernimmt per 1. Januar 2023 Simon Kauth. Der promovierte Ökonom (Universität St. Gallen HSG) bringt nach Unternehmensangaben langjährige Führungserfahrung an der Schnittstelle von Banking und IT mit, sowohl im Banking als auch auf der Seite der Anbieter von Kernbanken-Software (Avaloq und Finnova), zuletzt auf Geschäftsleitungsstufe. Der gebürtige Thurgauer wohnt mit seiner Familie in Zollikon ZH.

Leo Grüter, seit 2010 Geschäftsleitungsmitglied der LUKB, wird per Ende Jahr 2022 aus der Geschäftsleitung der Bank austreten. Nachfolger als Leiter Firmenkunden & Private Banking wird Beat Hodel, der noch bis Ende Jahr das bisherige Departement Marktservices führt.