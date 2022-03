Wechsel in der Geschäftsleitung der Schaffhauser Kantonalbank

Manuel Bächi, Leiter Finanzen und Entwicklung und Mitglied der Geschäftsleitung, Schaffhauser Kantonalbank. (Bild: Ihag)



Der Bankrat der Schaffhauser Kantonalbank hat Manuel Bächi zum neuen Leiter Finanzen und Entwicklung und Mitglied der Geschäftsleitung ernannt, wie die Bank am Donnerstag mitteilte. Er tritt die Nachfolge von Beat Bachmann an, der sich entschieden hat, seine berufliche Karriere ausserhalb der Bank fortzusetzen. Bächi war zuletzt Chief Financial und Chief Operating Officer sowie Mitglied der Geschäftsleitung der Privatbank Ihag Zürich. Zudem war er als selbständiger Unternehmer in der Beratungsbranche tätig und Mitglied des Verwaltungsrats der Raiffeisenbank Schaffhausen.

Bächi verfügt über einen Bachelor-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften der Universität Zürich sowie einen Master in Staatswissenschaften der Universität St. Gallen.