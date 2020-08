Wechsel an der Spitze der DWS Schweiz

Björn Jesch, CEO der DWS Schweiz



Die DWS Group hat mit sofortiger Wirkung Björn Jesch zum Mitglied des Vorstands der DWS Schweiz ernannt. Darüber hinaus wurde Jesch als CEO der Schweizer Tochtergesellschaft des Vermögensverwalters berufen. Seine Position als Global Head Multi Asset & Solutions, die er per 1. Juli 2020 antrat, wird er weiterhin beibehalten. Er hat seinen Sitz in Zürich.

Mit seiner langjährigen Expertise in verschiedenen leitenden Funktionen wird Jesch zusammen mit der globalen Investment-Plattform der DWS den Wachstumsmarkt Multi Asset vorantreiben. Zudem soll er die Präsenz der DWS in der Schweiz stärken und die Kundenbeziehungen vertiefen. Vor seinem Wechsel zur DWS war Jesch in leitenden Funktionen bei Credit Suisse, Union Investment und Deutsche Bank tätig.