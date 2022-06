Wechsel an der Spitze des Lemania – Pension Hub

Pasquale Zarra, Generaldirektor, Lemania - pension hub (Bild: ZVG)



Die digitale Vorsorgeplattform Lemania – Pension Hub hat am Freitag die Einstellung von Pasquale Zarra als Generaldirektor bekannt gegeben. Ab dem kommenden August wird der 55-jährige BVG-Spezialist mit langjähriger Expertise im Bereich der beruflichen Vorsorge das Genfer Büro verstärken. Er ersetzt François Normand, der das Unternehmen verlässt. Zarras Aufgabe wird es laut Medienmitteilung sein, die Präsenz der Plattform in der gesamten Genfersee Region zu intensivieren. Neben der Beratung von Brokern, GFIs und Wealth Managern gehört auch die Betreuung von Privatkunden zu seinen Zielen.

Er verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in diesem Bereich und war in den letzten 15 Jahren bei PensExpert, einem Spezialisten für den Markt der beruflichen Vorsorge, für die Implementierung des Lausanner Büros und die Entwicklung in der Westschweiz verantwortlich. Begonnen hat er seine Karriere 1987 bei der SUVA in Lausanne und später in Luzern, wechselte dann zu La Genevoise Compagnie d'Assurances sur la Vie, wo er das Team in Genf leitete. Nach einigen Jahren kehrte er als Vorsorgeberater zur SUVA in Luzern zurück, danach zur Swiss Life in Zürich, bevor er zu PensExpert in Luzern und später nach Lausanne wechselte. Er verfügt über einen eidgenössischen Fachausweis für berufliche Vorsorge sowie über ein eidgenössisches Diplom als Pensionskassenverwalter.