Wechsel im Präsidium von EFG

Alexander Classen, nominiert als Verwaltungsratspräsident von EFG International (Bild: ZVG)



Der Verwaltungsrat von EFG International und EFG Bank hat am Donnerstag die Nominierung von Alexander Classen als neuen Präsidenten bekannt gegeben. Peter Fanconi, der derzeitige Verwaltungsratspräsident von EFG, habe sich aus persönlichen Gründen entschieden, per 31. Oktober 2022 von seiner Position als Vorsitzender und Mitglied des Verwaltungsrats zurückzutreten.

Classen wird an einer ausserordentlichen Generalversammlung, die am 6. Oktober 2022 stattfinden wird, mit sofortiger Wirkung zur Wahl in den Verwaltungsrat von EFG International vorgeschlagen. Er soll den Vorsitz ab dem 1. November 2022 übernehmen. Weiter wird Boris Collardi nach seiner am 29. April 2022 angekündigten Ernennung zum Verwaltungsrat an derselben Generalversammlung als nicht unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats vorgeschlagen.

Classen ist eine anerkannte Führungspersönlichkeit in der internationalen Vermögensverwaltungsbranche. Er verfügt über umfangreiche Branchenerfahrung und war mehr als 28 Jahre in verschiedenen Führungspositionen für renommierte globale Unternehmen tätig. Er war seit 2018 CEO & Country Head Switzerland der HSBC Private Bank (Suisse) und wird diese Funktion nun per 30. September 2022 niederlegen. Zuvor war er Managing Partner bei Bedrock, einem globalen Investment- und Beratungsunternehmen mit Sitz in Genf. Von 2011 bis 2015 war Classen CEO von Coutts International. Zusätzlich war er vier Jahre bei Morgan Stanley International als Head of Private Wealth Management EMEA tätig und leitete von 2000 bis 2006 die Goldman Sachs Bank Zürich als General Manager. Für Pictet, wo Alexander Classen seine Karriere als Portfoliomanager und Private Banker 1985 begann, war er von 1995 bis 2000 als lokaler CEO in Singapur tätig. Classen hat einen Abschluss in Betriebswirtschaftslehre der Universität Genf und ist Schweizer Staatsbürger.