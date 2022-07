Wechsel im Spitzenmanagement von Axa IM

Axa Investment Managers bekommt per 1. September einen neuen Global Chief Operating Officer. (Bild: Shutterstock.com/HJBC)



Laurent Caillot wird Mitglied des Management Board sein und an Marco Morelli, Executive Chairman von Axa Investment Managers, berichten. Er wird in Paris tätig sein. In dieser Funktion wird er zusätzlich zu seinen derzeitigen Aufgaben in den Bereichen Technologie, Betrieb und Datenmanagement die Bereiche Projektmanagement, Sicherheit, Auftragswesen, Einrichtungen und Innovation beaufsichtigen.

Zum scheidenden Global COO, Godefroy de Colombe, verlautet Executive Chairman Morelli laut Communiqué, dieser habe die Entwicklung von Axa in den letzten 15 Jahren in vielen verschiedenen Funktionen unterstützt. Sein Beitrag habe in den letzten Jahren nicht nur Axa IM, sondern der Versicherungsgruppe allgemein gegolten und genützt.