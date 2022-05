Weitere Krypto-ETPs bei SIX Swiss Exchange kotiert

Anleger haben an der SIX Swiss Exchange aktuell die Wahl unter insgesamt 161 börsengehandelten Kryptoprodukten. (Bild: Shutterstock.com/Lucaup)



Mit dieser ETP-Kotierung durch Hashdex steigt die Zahl der Krypto-ETP-Kotierungen bei SIX Swiss Exchange seit Jahresbeginn auf 69 und die Zahl aller Krypto-ETP-Emittenten insgesamt auf 12, wie die Schweizer Börse am Montag mitteilte. Somit haben Anleger nun die Wahl von insgesamt 161 Krypto-ETPs. Fasst man alle ETPs und strukturierten Produkte zusammen, bietet SIX Swiss Exchange nun den Handelszugang zu 236 Produkten basierend auf 18 Kryptowährungen von 14 Emittenten. Keine andere regulierte Börse weist eine solche Angebotsvielfalt auf.

Das Segment der Kryptoprodukte bei SIX Swiss Exchange hat im Jahr 2021 stark zugelegt. Der Handelsumsatz erreichte CHF 8,6 Mrd., was einer Steigerung von 673% gegenüber dem Vorjahr (CHF 1,1 Mrd.) entspricht. Die Anzahl der Transaktionen erhöhte sich ebenfalls um mehr als das Sechsfache: Es wurden insgesamt 354’542 Transaktionen in Kryptoprodukten durchgeführt. Beim grössten Teil dieser Transaktionen setzen die Anleger zunehmend auf besicherte ETPs. So entfielen 71,8% des Handelsvolumens 2021 auf ETPs (verglichen mit 33,1% im Vorjahr). Diese Zahlen machen SIX Swiss Exchange zu einer der weltweit grössten regulierten Börsen für Vermögenswerte, die auf Kryptowährungen basieren.