Weniger Klimarisiken: Gut für den Planeten, gut fürs Portfolio

Am Ende dieses Jahrhunderts dürfte unser Planet wärmer sein als jemals zuvor, was drastische Folgen für unser Ökosystem, unsere Wirtschaft und unser Leben generell hätte. Die Folgen des Klimawandels können nicht weiter ignoriert werden. Um diese Krise zu bewältigen, braucht es Massnahmen von uns allen. Die Begrenzung der Klimaerwärmung auf 2⁰ Celsius erfordert riesige Summen, um die Wirtschaft klimagerecht zu gestalten. Nötig sind jährliche Investitionen von bis zu 3'800 Mrd. US-Dollar bis 2050 (Climate Policy Initiative) für eine kohlenstoffärmere Wirtschaft, die ein Geschäftsvolumen von 26'000 Mrd. US-Dollar (World Resources Institute) generieren könnten.

Klimaschutz und bessere Renditen: Kein Widerspruch

In einem Bericht von Mercer wurden die Auswirkungen verschiedener Klima-Szenarien berechnet. Eine wichtige Erkenntnis: Bei Investitionen in einem 2°C-Szenario kann möglicherweise mit höheren erwarteten Renditen gegenüber 3°C- oder 4°C-Szenarien gerechnet werden, und das für fast alle Anlageklassen, Regionen und Zeitabschnitte.

Alles spricht dafür, viel klimabewusster zu investieren als bisher. Positiv stimmt, dass nachhaltige Anlagestrategien einen klaren Zuwachs verzeichnen. Während des ersten Quartals 2020, das von der COVID-19-Pandemie und entsprechend grossen Schwankungen an den Finanzmärkten geprägt war, konnten Nachhaltigkeitsfonds weltweit Zuflüsse von über 45 Mrd. US-Dollar verzeichnen. Dies ganz im Gegensatz zu den Anlagefonds insgesamt, wo es zu Abflüssen im Umfang von mehr als 380 Mrd. US-Dollar kam (Morningstar).

Das Vorurteil, dass es sich dabei um "Schönwetter-Investments" handelt, die bei schwierigen Marktsituationen wieder abgezogen werden, ist längst widerlegt. Auch UBS-Kunden entscheiden sich zunehmend für nachhaltige Anlagestrategien. Allein im Geschäftsbereich Asset Management stiegen die mit Nachhaltigkeitsfokus verwalteten Kundenvermögen von Ende Juni 2019 innert Jahresfrist um 81% auf mehr als 48 Mrd. US-Dollar (UBS AM). Doch die Zeit drängt. Der Klimawandel schreitet voran, und alle Klimamodelle weisen darauf hin, dass wir heute handeln müssen, um das Problem bewältigen zu können. Deshalb sollten unbedingt sämtliche Bereiche der Gesellschaft mobilisiert werden, um eine bessere und nachhaltigere Zukunft zu gestalten. Die Akzeptanz für mehr Klimaschutz steigt zwar, doch was Anleger jetzt brauchen, sind umsetzbare Instrumente und Techniken, um ihre Gelder in klimafreundlichere Geschäftsmodelle umzuschichten und damit die Klimarisiken deutlich zu senken.

Ein ganzheitlicher Ansatz

Die Anlagespezialisten von UBS Asset Management leisten ihren Beitrag dazu, indem sie Modelle sowie aktive und indexierte Anlagestrategien entwickeln, die dem kohlenstoffärmeren und klimabewussten Investieren Rechnung tragen. Das "Climate Aware"-Konzept für klimabewusstes Investieren ermöglicht Anlegern, ihre Portfolios auf der Grundlage bereits verfügbarer Daten auf eine klimafreundliche Zukunft auszurichten und besteht aus drei Schlüsselelementen für den Portfolioaufbau:

Risikobegrenzung im Portfolio: Reduktion der von CO₂-Risiken betroffenen Anlagen

Reduktion der von CO₂-Risiken betroffenen Anlagen Anpassung des Portfolios: Verstärktes Engagement in Anlagen mit klimabezogenen Innovationen und Lösungen

Verstärktes Engagement in Anlagen mit klimabezogenen Innovationen und Lösungen Umstellung des Portfolios: Abstimmung des Portfolios auf den vom Anleger gewählten Klimagleitpfad, d.h. den Kurs in Richtung mehr Klimaschutz

Durch Engagement Veränderungen bewirken

Wir suchen die Zusammenarbeit mit Unternehmen, in die wir für unsere Kunden investiert sind und machen sie auf Risiken, aber auch Chancen im Zusammenhang mit dem Klimawandel aufmerksam. Anstatt CO₂-intensive Sektoren (wie Energie- oder Versorgungsbetriebe) komplett auszuschliessen, versuchen wir das Verhalten von Unternehmen zu beeinflussen und begleiten sie beim geordneten Übergang zu einem klimafreundlicheren Geschäftsmodell.

UBS Asset Management ermöglicht heute klimabewusstes Investieren im Aktien- und Fixed Income-Bereich jeweils mit aktiven oder passiven Strategien, sowie im Bereich der alternativen Anlagen.

