Zadig AM engagiert Co-Manager für Nachhaltigkeitsfonds

Luc Pez, Co-Fondsmanager des OYSTER Sustainable Europe, Zadig Asset Management



Zadig Asset Management hat am Donnerstag die Ernennung von Luc Pez bekanntgegeben. Er wird neben Louis Larère als Co-Fondsmanager für den OYSTER Sustainable Europe tätig sein. Insbesondere sein Fachwissen bei Investments in Sektoren wie Bergbau, Energie und Grundstoffe , die typischerweise von SRI-Investoren ignoriert würden, dürfte sich als wertvoll erweisen, heisst es in der Medienmitteilung.

Als ehemaliger Gründer und Geschäftsführer von Rare Earth Advisory hat Pez über mehrere Jahre mit Zadig an Research- und SRI-fokussierten Projekten gearbeitet. Sein Unternehmen bot Beratungs-, Forschungs- und strategische Beratungsleistungen zu ESG-Themen, der Versorgung mit kritischen Materialien, Recycling und technologischen Gutachten im Zusammenhang mit der Masseneinführung von erneuerbaren Energien und Elektrofahrzeugen.

Pez hat mehr als 20 Jahre Erfahrung im Finanzwesen und arbeitete bereits als Analyst für Grundstoffe (Metalle & Bergbau, Öl, Chemikalien) bei Exane BNP Paribas, Oddo Securities und SG Securities. Er hat einen Abschluss der Universität Paris-Dauphine und ist ein zertifizierter ESG-Analyst.