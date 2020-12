ZKB unterstützt KMU mit neuen Überbrückungskrediten

Die Zürcher Kantonalbank stellt ab dem 4. Januar 2021 eine rasche und einfache KMU-Überbrückungshilfe bereit.



Der erneute Shutdown trifft die Zürcher Wirtschaft hart. Für die meisten Firmen fallen am Jahreswechsel grössere Kostenblöcke an – wie etwa der 13. Monatslohn, Versicherungen und Mittelbindung in hohe Lagerbestände. Für Branchen wie die Gastronomie ist der Dezember zudem der umsatzstärkste Monat. Die Zürcher Kantonalbank (ZKB) hat nun entschieden, ab dem 4. Januar 2021 eine rasche und einfache Überbrückungshilfe für KMU ins Leben zu rufen, wie die Bank am Mittwoch mitteilte.

Damit können einerseits die Firmen, die die Kriterien des Härtefallprogramms von Bund und Kanton Zürich erfüllen, finanziell die Zeit überbrücken, bis sie im Laufe des ersten Quartals 2021 Hilfe erhalten. Anderseits sollen aber auch Firmen unterstützt werden, die sich nicht für das Härtefallprogramm qualifizieren. So haben alle solide aufgestellten KMU, die wegen Corona in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten sind, die Möglichkeit, Überbrückungskredite zu beantragen.

Wer unterstützt wird

Wie es in der Medienmitteilung weiter heisst, werden KMU unterstützt, die vor der Corona-Krise gesund waren und bei denen es auch wahrscheinlich ist, dass sie nach der Krise wieder erfolgreich arbeiten werden. Die Firmen müssen eine operative Tätigkeit mit mindestens zwei Vollzeitstellen ausführen, ihr Domizil im Wirtschaftsraum Zürich haben und bereits andere Möglichkeiten ausgeschöpft haben – wie etwa bestehende Kreditlimiten und laufende Hilfsprogramme. Das Angebot steht auch bestehenden Kunden ausserhalb des Wirtschaftsraums Zürich offen.

Eine weitere Voraussetzung ist, dass die Firmen in der Corona-Krise einen erheblichen Umsatzrückgang erlitten haben. "Diese Einbussen können bei uns aber deutlich unter den vom staatlichen Härtefallprogramm vorgegebenen 50% liegen. Wir beurteilen die Situation der KMU je nach Branche und individueller Situation. Damit wollen wir eine Lücke bei den Hilfsprogrammen schliessen", sagt Jürg Bühlmann, Leiter Firmenkunden bei der Zürcher Kantonalbank.

Derzeit baut die Zürcher Kantonalbank eine Taskforce mit rund 30 Mitarbeitenden auf, um die Kredite schnell vergeben zu können. Ab 4. Januar 2021 nimmt die Bank Kreditgesuche entgegen. Der Antragsprozess werde in Anlehnung an die Covid-Kredite einfach gestaltet: Firmen müssten nur eine minimale Dokumentation vorlegen. Jeder Antrag werde innert einer Woche geprüft und beantwortet, so die ZKB.