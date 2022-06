Zürcher Kantonalbank eröffnet neuartige Filiale

Die Konzeptfiliale der Zürcher Kantonalbank in Winterthur hat Modellcharakter für künftige Standorte der ZKB. (Bild: ZVG)



Am Montag hat die Zürcher Kantonalbank (ZKB) in Winterthur ihre erste Filiale auf Basis eines neuen Konzepts eröffnet. Im Zentrum dieser "zukunftsweisenden Konzeptfiliale" stehe das innovative Kunden- und Markenerlebnis.

Neben dem Erledigen von alltäglichen Bankgeschäften gibt es für die Kundschaft neue Interaktionsmöglichkeiten. So bietet die ZKB im "Forum" Events zu Themen wie Wohnen, Gründen und Karriere an. Mit Workshops will sie zudem den Einstieg in die digitale Welt mitsamt digitalen Bankangeboten erleichtern. Die "Lounge" soll ein Bereich der Ideenfindung, Beratung und individuellen Zukunftsplanung sein. Eine Immobilienwand präsentiert eine Auswahl aktueller durch die Bank finanzierter Bauprojekte, und interaktive Projektionen sollen Finanzthemen in der Beratung auf eine neue Art erlebbar machen.

Weiter gibt es eine "Boutique" in der Filiale. In Zusammenarbeit mit dem Zürcher Concept Store einzigart werden ausgesuchte Produkte aus den Bereichen Lifestyle, Kulinarik und Büro zum Verkauf angeboten. An der Partnerwand gibt es Produkte und Dienstleistungen von regionalen Partnern und Start-ups zu entdecken. An der "Bar" können kurze Gespräche mit einer Kundenberaterin oder einem Bekannten aus dem Quartier geführt werden. Und im "Foyer" stehen schliesslich Banking-Dienstleistungen des täglichen Bedarfs rund um die Uhr zur Verfügung.

Die ZKB wird dieses neue Format laut eigenen Angaben zwei Jahre lang testen und genau beobachten, wie Kundinnen und Kunden das neue Erlebnis aufnehmen. Diese Erkenntnisse werden anschliessend in die Ausgestaltung weiterer Filialen des Standortnetzes einfliessen.