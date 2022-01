Zürcher Kantonalbank mit Wechsel im Bankpräsidium

Mark Roth (SP), Mitglied des Präsidiums der Zürcher Kantonalbank



Der Kantonsrat hat an seiner Sitzung vom Montag Mark Roth (SP) als Nachfolger von János Blum (SP), Mitglied des Präsidiums der Zürcher Kantonalbank (ZKB), per 1. Februar 2022 gewählt, wie die ZKB mitteilte. Mark Roth ist seit 2013 im Bankrat der Zürcher Kantonalbank und leitete bisher den Prüfausschuss. Blum hatte im Juli 2021 seinen Rücktritt auf Ende Januar 2022 angekündigt.

Mark Roth (47) ist ausgebildeter Betriebsökonom und diplomierter Wirtschaftsprüfer. Seit 2009 ist er Mitglied der Geschäftsleitung und Leiter des Fachbereichs Wirtschaftsprüfung bei Budliger Treuhand in Zürich. Von 2011 bis 2014 war er Finanzdelegierter in der Geschäftsleitung der SP Stadt Zürich. Davor war Roth für die Itema (Switzerland) in Rüti und für Ernst & Young, Zürich, in Zürich sowie in Amman, Jordanien, tätig. Er war von 2013 bis 2015 Mitglied des Prüf- und des IT-Ausschusses und ist seit 2015 Vorsitzender des Prüfausschusses der Zürcher Kantonalbank.

Über den Ersatz des frei werdenden Bankratssitzes, der an die Grünen gehen wird, entscheide und informiere der Kantonsrat zu gegebener Zeit.