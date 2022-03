Zuger Kantonalbank mit neuem Chefstrategen

Jan Damrau, Leiter des Departements Unternehmenssteuerung und Mitglied der Geschäftsleitung, Zuger Kantonalbank (Bild: ZVG)



Der Bankrat der Zuger Kantonalbank hat Jan Damrau per 1. Juli 2022 zum Mitglied der Geschäftsleitung und Leiter des Departements Unternehmenssteuerung ernannt, wie die Bank am Dienstag mitteilte. Der promovierte Jurist und Volkswirt ist derzeit Leiter Strategiemanagement und Innovation bei der Migros Bank. Als Direktionsmitglied ist er in dieser Funktion auch für die Unternehmensentwicklung, das Projektportfoliomanagement, das Nachhaltigkeitsmanagement und das Partnermanagement zuständig. Im Nebenamt präsidiert er seit August 2021 den Verwaltungsrat der CSL Immobilien.

Zuvor zeichnete Damrau als Leiter Unternehmensorganisation bei der Basler Kantonalbank/Bank Cler unter anderem für die Bereiche Strategie-, Projekt- und Prozessmanagement verantwortlich und trieb in dieser Rolle die digitale Transformation der beiden Banken voran. Zwischen 2006 und 2016 war er in verschiedenen Führungspositionen bei der Credit Suisse tätig. Mehrjährige Erfahrung in der Unternehmensberatung rundet sein Karriereprofil ab. Der Schweizer Staatsbürger verfügt über einen Doktortitel der Rechtswissenschaften der Universität Göttingen und ein Diplom in Volkswirtschaftslehre der Universität Bonn.