Zwei Neuzugänge im Sustainable-Investment-Team von J.P. Morgan AM

Soňa Stadtelmeyer-Petru, Chefstrategin EMEA für Nachhaltige Investments, J.P. Morgan Asset Management (Bild: ZVG)



Im Rahmen der kontinuierlichen Expansion der Plattform für nachhaltige Investments baut J.P. Morgan Asset Management das Sustainable Investing Team weiter aus, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Zuletzt konnten die erfahrenen Nachhaltigkeitsexperten Soňa Stadtelmeyer-Petru und Roland Rott gewonnen werden, die beide von London aus arbeiten werden und an Jennifer Wu, Global Head of Sustainable Investing, berichten.

Die Position der Chefstrategin EMEA für Nachhaltige Investments wurde neu geschaffen. In dieser Funktion werde Stadtelmeyer-Petru mit ihrem Team eng in die nachhaltigen Investmentaktivitäten von J.P. Morgan Asset Management eingebunden werden, um das immer breiter werdende Spektrum an nachhaltigen Anforderungen zu unterstützen. Dies umfasst massgeschneiderte Portfolioanfragen, Beratung und Unterstützung bei der Umsetzung von ESG-Strategien und der Festlegung von Netto-Null-Zielen.

Soňa Stadtelmeyer-Petru kommt von Allianz Investment Management, wo sie von München aus die nachhaltigen Investmentaktivitäten des Unternehmens leitete. Sie war dort seit 2012 tätig, zunächst als Financial Control Analyst, gefolgt von verschiedenen Positionen in den Bereichen ESG, verantwortungsbewusstes Investieren und Impact Investing. Ihre Karriere begann sie als Junior Manager für Deal Origination bei der iBRAIN Consulting Group.

Roland Rott wurde zum Leiter für das Sustainable Investing Research ernannt, eine neu geschaffene globale Position. Rott wird ein Expertenteam leiten, das darauf spezialisiert ist, ESG-Research, Daten und Analysen für die Portfoliomanager, Research-Analysten und die Kunden von J.P. Morgan Asset Management zu erstellen. Das Team mit namhaften Klimawissenschaftlern betreut auch die Weiterentwicklung der hausintern entwickelten datengestützen ESG-Scores der Fondsgesellschaft. Zudem werden Klimaanalysen und -daten erstellt, die in die Anlageprozesse von J.P. Morgan Asset Management implementiert werden.

Rott war zuletzt bei der La Française Group als Head of ESG & Sustainable Investment Research tätig und leitete ein ESG-Researchteam für aktiv verwaltete Aktien- und Unternehmensanleihe-Strategien. Zuvor arbeitete er zehn Jahre als Investment Partner bei GO Investment Partners LLP sowie einige Jahre als Corporate Governance Analyst bei der DWS Investment GmbH.