Das sind die zehn beliebtesten ETF

Angebot und Volumen von ETF entwickeln sich stürmisch, dem Sektor scheinen keine Grenzen gesetzt zu sein. Was auffällt: Trotz der Fülle an neuen Produkten entfällt der überwiegende Teil der Anlagen wie seit Anbeginn auf US-Investments, und den Markt dominieren wie eh und je zwei Giganten, Vanguard und BlackRock, abzulesen an den Top-10-ETF seit 2015.