DWS lanciert neuen Tech-ETF

Der neue Xtrackers Nasdaq 100 ETF der DWS kann ab heute an der deutschen Börse gehandelt werden. (Bild: Shutterstock.com)



Die DWS hat heute einen Xtrackers-ETF lanciert, der die Wertentwicklung des Nasdaq-100-Index abbildet und eine Pauschalgebühr von 0,2% umfasst. Der Index besteht aus den 100 grössten einheimischen und internationalen Unternehmen, die an der US-Aktienbörse Nasdaq gelistet sind. Ausgenommen ist dabei der Finanzsektor. Der Nasdaq-100-Index hat ein deutliches Übergewicht an Technologieaktien und kann ab heute an der deutschen Börse gehandelt werden. Ein Listing des Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF an der London Stock Exchange (LSE) ist für morgen geplant.

"Investoren richten ihre Portfolios zunehmend auf eine Wirtschaft aus, die künftig noch stärker von Innovationen und Digitalisierung dominiert sein wird. Daher rechnen wir mit einer hohen Nachfrage nach unserem Nasdaq 100 UCITS ETF, der zudem attraktive Gebühren aufweist", sagt Simon Klein, Global Head of Passive Sales bei der DWS.

Ausserdem wurden heute zwei ETFs auf US-Aktiensektoren an der Deutschen Börse aufgelegt, der Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF und der Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF. Der ebenfalls heute lancierte Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF bildet den Aktienmarkt der Eurozone ab, mit besonderem Fokus auf Umwelt- und Sozialstandards sowie eine verantwortungsvolle Unternehmensführung (Environment, Social, Governance; kurz ESG).