ESG-Aktien-Indexfonds werden 2018 besonders stark gesucht

Nachhaltiges Investieren wird immer mehr zum Mainstream des Fondsmarkts. Daher verwundert nicht, dass auch das Angebot an Indexfonds, die nach ökologischen, sozialen und Governance-Kriterien investieren, ebenfalls wächst, schreibt Morningstar in einer ETF-Analyse. Wie aus den Daten hervorgeht, gab es per Ende September 199 nachhaltig investierende Indexfonds in Europa, davon waren 55 ETFs. 14 dieser Fonds sind demnach umweltorientiert, der Rest folgt einem breiteren ESG-Ansatz.

Per Ende September verwalteten die europäischen nachhaltigen Indexfonds 97,6 Milliarden Euro, was 6,8% des gesamten passiv verwalteten Fondsvermögens in Europa entspricht. Das ist eine deutliche Steigerung gegenüber dem Jahres-Ultimo 2017, als das Vermögen bei 84,2 Milliarden Euro lag. In diesem Jahr lagen die Nettozuflüsse per Ende September bei 8,65 Milliarden Euro gegenüber 9,3 Milliarden Euro im Vorjahresvergleich.

Wachstum des in ESG-Indexfonds verwalteten Vermögens (Oktober 2017 - September 2018, in Mia. Euro)

Von den 199 nachhaltigen Indexfonds mit Sitz in Europa verfügen 26 über ein Vermögen von mehr als einer Milliarde Euro. Neun dieser Fonds sind mehr als zwei Milliarden Euro schwer. Der Northern Trust World Custom ESG Aktienindex und der KLP ShareGlobal Index sind die einzigen Fonds, die über ein Vermögen von mehr als 3 Milliarden Euro verfügen. Der KLP-Fonds ist mit 5 Milliarden Euro der Grösste ESG-Indexfonds. Er ist nur für Investoren aus Norwegen verfügbar.

Mittelflüsse in ESG-Indexfonds (Oktober 2017 - September 2018, in Mia. Euro)

Obligationenfonds sind in diesem Segment deutlich in der Minderheit. Ganze 16 dieser Produkte finden wir im ESG-Indexfonds-Universum. Auch ein Mischfonds befindet sich unter den ESG-Indextrackern. Bei den restlichen 182 nachhaltigen Indexfonds handelt es sich um Aktienprodukte. Interessant sei, so Morningstar, dass diese Aktienprodukte mit Zuflüssen von 7,99 Milliarden Euro in den ersten neun Monaten 17,2% der gesamten Nettozuflüsse in passiven Aktienfonds auf sich vereinen konnten. Nachhaltige Aktienindexfonds verwalteten per Ende September 94,6 Milliarden Euro, 9,1% der gesamten Vermögenswerte in Aktienindexfonds (einschliesslich ETFs).

Neue Produkte am Markt

Insgesamt 18 neue nachhaltige Indexfonds, darunter zehn ETFs, wurden per Ende September auf den Markt gebracht. Hierbei liegt auch bei den Neueinführungen der Schwerpunkt auf Rentenfonds: 17 der 18 neuen Indextrackern waren Aktienprodukte.

Xtrackers und Lyxor waren die aktivsten Anbieter mit jeweils vier neuen Produkten. BNP Paribas, Crédit Suisse und Legal & General lancierten jeweils zwei neue ESG-Index-Tracker, gefolgt von Amundi, Candriam, SEB und Sparinvest mit je einem neuen Fonds. Unter den neuen Angeboten war der SEB Sustainability Global Index, der am 6. Februar 2018 startete, der neue Fonds mit den höchsten Zuflüssen unter den Neulingen - 296 Millionen Euro.