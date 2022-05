Global X ETFs verstärkt sich im Krypto-Bereich

Adam Sze, Head of Digital Assets Product, Global X ETFs (Bild: ZVG)



Global X ETFs, ein in New York ansässige Anbieter von börsengehandelten Fonds (ETFs), hat am Donnerstag die Ernennung von Adam Sze zum Head of Digital Assets Product bekannt gegeben. Die Einstellung von Sze stehe für das starke Engagement von Global X bei der Bereitstellung von Lösungen für digitale Vermögenswerte sowohl in den USA als auch auf globaler Ebene.

Zuletzt war Sze als Verantwortlicher für ETP-Produkte bei der 21Shares tätig, einem in der Schweiz ansässigen Emittenten von Kryptowährungs-ETPs. Dort war er für die Leitung des Teams bei der Entwicklung, Umsetzung und Einführung von mehr als einem Dutzend physisch gesicherten Kryptowährungs-ETPs verantwortlich. Zuvor hatte er leitende Positionen in den Produktentwicklungs- und Produktmanagement-Teams bei der Firma New York Life Investment Management inne, wo er traditionelle und alternative Anlagewerte in verschiedenen Anlagevehikeln abdeckte.