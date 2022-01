Rize ETF stockt DACH-Team auf

Marvin Mane, Associate Director, Rize ETF



Der thematische ETF-Emittent Rize ETF positioniert sich mit einer jüngsten Personalaufstockung für die Fortsetzung seines Wachstumskurses: In der DACH-Region unterstützt der Vertriebsspezialist Marvin Mane als neuer Associate Director neben Florian Berberich das Team von Rize ETF ab sofort dabei, die Fondsstrategien des 2019 gegründeten Unternehmens in der Schweiz und Norddeutschland bekannter zu machen, wie einer Medienmitteilung vom Montag zu entnehmen ist.

Mane war zuvor beim Informationsdienstleister Bloomberg L.P. in London, wo er im Vertrieb von Finanzprodukten für Buy-Side-Firmen wie Hedgefonds, Unternehmen, Vermögensverwalter und Asset Manager – vorzugsweise in der Schweiz – tätig war. Er absolvierte ein Studium in International Business und Politics an der Copenhagen Business School und war vor seiner Zeit bei Bloomberg beim Pharmazie-Hersteller Abacus Medicine tätig, wo er für den Aufbau des Vertriebs in Deutschland zuständig war.