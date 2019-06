Aberdeen European Balanced Property Fund erreicht Meilenstein

Gert-Jan Kapiteyn, Fondsmanager des Aberdeen European Balanced Property Fund, freut sich über die Erreichung des Meilensteins.



Nachdem der Aberdeen European Balanced Property Fund im ersten Quartal des Jahres neue Kapitalzusagen für über 100 Millionen Euro erhalten hatte, erreichte er den Meilenstein von einer Milliarde Euro, wie Aberdeen Standard Investments mitgeteilt hat. Der offene Immobilienfonds für institutionelle Anleger investiert in Einzelhandels-, Büro-, Logistik- und gemischt genutzte Core-Immobilien in der Eurozone.

Dieser Meilenstein wurde erreicht, indem der Fonds seine bisher grösste Akquisition durchführte. Er investierte 98 Millionen Euro in "Torre Auditori", ein an mehrere Parteien vermietetes Bürogebäude in Barcelona, Spanien. Bei diesem Gebäude mit einer Grundfläche von 22'899 Quadratmetern handelt es sich laut Mitteilung um ein anspruchsvoll gestaltetes markantes Gebäude an einem zentralen Standort, nahe bei zwei der wichtigsten U-Bahn-Linien der Stadt.

Der am 14. Juni 2019 abgeschlossene Kauf ist die erste Akquisition des Fonds in Spanien und soll zur weiteren Diversifizierung des Fonds in geografischer Hinsicht und nach Objektarten beitragen. Aberdeen Standard Investments identifizierte Barcelona als eine von Europas "Siegerstädten" – urbane Zentren, die aus der Anlegersicht attraktiv sind, da sie von Faktoren wie der Urbanisierung und einer starken Angebots- und Nachfragedynamik profitieren.

Der Fonds ist laut Gert-Jan Kapiteyn, Fondsmanager des Aberdeen European Balanced Property Fund, defensiv positioniert – mit einem gut diversifizierten Portfolio, einer geringen Verschuldung, minimalen Leerstandsquoten und langen Mietverträgen. Der Fonds stütze sich auf einen Anlageprozess, der konsequent jedes Objekt nach seinen eigenen Vorzügen beurteile und zugleich sicherstelle, dass der Fonds gut unter Sektoren und Ländern diversifiziert sei.