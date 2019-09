Alpha FMC vergrössert Zürcher Team

Zoë Sheehan stösst aus London zu Alpha FMC.



Mit diesen Neuzugängen könne Kundenstamm, insbesondere Asset Manager und Pensionskassen, noch besser betreut werden, erklärt Nicolas Cherbuin, CEO von Alpha FMC Schweiz. Dieses wächst mit dem Zuzug in Zürich neu auf 20 Mitarbeitende.

Roman Aschwanden verfügt über 26 Jahre Erfahrung im Asset Management und im Investment Banking und wird sich um den Ausbau der reglementarischen Dienstleistungen kümmern. Ausserdem wird er das speziell für Pension Funds entwickelten Angebot betreuen. Aschwanden war davor COO Continental Europe bei GAM in Zürich.

Zoë Sheehan, seit mehr als zehn Jahren im Asset Management tätig, wird als Spezialistin für die technischen Management-Tools eingesetzt. Vor ihrem Einstieg bei Alpha FMC arbeitete sie bei BlackRock Solutions in London und bei First Derivatives in New York. Sie ist spezialisiert auf die Einführung von IT-Systemen zur Erstellung und Verwaltung operativer Modelle fürs Asset Management.

Alpha FMC ist der weltweit führende Anbieter im Bereich Asset Management Beratung und bietet Investmentmanagern spezifische Marktkenntnisse, Strategien und technisches Fachwissen. Das Unternehmen ist seit 2017 an der Londoner Börse AIM kotiert. In der Schweiz ist Alpha FMC ist seit 2017 tätig.