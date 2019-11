Arve Asset Management verstärkt sich

Markus Bossard, Arve Asset Management



Markus Bossard ist seit dem 1. November 2019 bei Arve Asset Management, wie das Unternehmen schreibt. Er besitzt über 23 Jahre Erfahrung im Bereich der Wandelanleihen. 1996 begann er seine Laufbahn bei SBC Warburg am Wandelanleihen-Desk in Opfikon. Von 1998 bis 2002 arbeitete Bossard für Merrill Lynch in Zürich. Danach wechselte er vom Investment Banking in die Vermögensverwaltung bei EMCore Asset Management und später Man Group, Ab 2008 baute er bei MFM Mirante Fund Management die Zürcher Filiale auf. Neben der Leitung des Standortes war er in der Funktion des Senior Portfolio Managers für das defensive Wandelanleihen Portfolio mitverwantwortlich. Markus Bossard hat 1996 an der Universität Zürich in Geschichte, Betriebswirtschaftslehre (II) und Germanistik seinen Abschluss gemacht.