Blue Orchard beteiligt sich an Carnot Capital

BlueOrchard zielt darauf ab, das Angebot für Public-Equity-Investitionen zu erweitern und damit das gesamte Spektrum des Impact Investing-Universums abzudecken.

Der Erwerb einer Minderheitsbeteiligung an der in Zürich ansässigen Carnot Capital, die auf Investitionen in Unternehmen mit energie- und ressourceneffizienten Technologien und Produkten spezialisiert ist, unterstreicht diese Absicht. Das Unternehmen managed die beiden Fonds Carnot Efficient Energy und Carnot Efficient Resources.

Des Weiteren erwirbt BlueOrchard den TERNES Real Estate Fund, der sich auf kollektive Immobilieninvestitionen in Georgien fokussiert.