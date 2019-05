Cloud-Spezialist der UBS wechselt zu Green

Roger Süess übernimmt die Führung bei Green.



Der bisherige CEO Frank Boller tritt auf Ende 2019 zurück und übergibt per 1. Juli 2019 die operative Führung der beiden Unternehmensteile Green Datacenter und green.ch seinem Nachfolger Roger Süess, wie das Unternehmen bekanntgegeben hat. Dieser war zuvor Managing Director bei der UBS, wo er als Head Cloud Business Office für die Cloud-Strategie und deren Umsetzung verantwortlich zeichnete. Zudem trug er bei der Grossbank die Verantwortung für die Infrastruktur-Regionen Schweiz und EMEA.

Roger Süess besitzt rund zwanzig Jahre Bank-IT Erfahrung in leitenden Funktionen bei der UBS und davor bei der Credit Suisse im Bereich Cloud, IT-Infrastruktur, IT-Architektur und IT-Innovation. Dazu kommen Stationen in der Industrie, sowie Tätigkeiten als Consultant. Der 45-jährige verfügt über einen Bachelor in Elektrotechnik und Informationstechnologien der Hochschule Rapperswil (HSR).