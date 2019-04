Credit Suisse mit neuem Global Head of ESG Strategy

Daniel Wild, Global Head of ESG Strategy bei Credit Suisse



Die neu geschaffene Rolle als Managing Dircetor, Global Head of Environment, Social and Governance (ESG) übernimmt Daniel Wild, welcher von RobecoSAM kommt.

Bei RobecoSAM war er insgesamt 12 Jahre beschäftigt und seit 2018 in der Funktion des Co-CEO tätig. Für die Muttergesellschaft Robeco fungierte er in dieser Zeit auch als Head of Sustainability and Impact. Zuvor war er zwei Jahre beim Staatsekretariat für Wirtschaft tätig. Wild, ein Pionier in der nachhaltigen Finanzierung, soll mit seinen weitreichenden Erfahrungen in den Bereichen ESG in der neugeschaffenen Stelle das ESG-Konzept der Credit Suisse ausbauen und die Entwicklung von entsprechenden Produkten und Dienstleistungen vorantreiben.