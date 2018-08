CS Logistik Immobilienfonds stockt auf

Die Liegenschaften des Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus wurden im Hinblick auf die Emission durch die unabhängigen Schätzungsexperten per 7. September 2018 neu geschätzt. Daraus ergibt sich ein neuer Nettoinventarwert von CHF 104.11 pro Anteil. Der Ausgabepreis beträgt CHF 106.00 netto pro neuen Anteil und beinhaltet eine Ausgabekommission von 1,5%.

Der CS REF LogisticsPlus ist der erste Schweizer Immobilienfonds, der in Logistik- und logistiknahe Immobilien in der Schweiz investiert. Der Fonds richtet sich an qualifizierte Investoren und wird ausserbörslich durch die Credit Suisse gehandelt. Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich in der langfristigen Substanzerstellung und -erhaltung sowie in der Ausschüttung attraktiver Erträge.