Erster automatisierter 24/7 Crypto-Handel lanciert

Krypto-Anlagen gehören zu den wenigen Anlagekategorien die rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr gehandelt werden. Für Investoren, die sowohl in Krypto- wie auch in anderen Finanzmärkten tätig sind, ist ein durchgehender Marktzugang unerlässlich, um Chancen zu ergreifen.

Crypto Broker ist der erste Finanzdienstleister in der Schweiz, der einen automatisierten 24/7-Handel anbietet. Die 24/7-Handelsfunktionalität ist ein weiterer Schritt, die Lücke zwischen der globalen Finanzwelt und dem aufstrebenden Digital Asset Markt zu schliessen. Kunden von Crypto Broker können jederzeit auf Streaming-Preise zugreifen und online mit der Crypto Asset Trading (CAT) Plattform handeln. Simon Tobler, Head of Trading, kommentiert: "Mit der Einführung des 24/7-Handels sind Kunden nun in der Lage, Bitcoin und andere Large-Caps rund um die Uhr mit einem Klick zu handeln."