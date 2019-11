Führungswechsel bei Susi Partners

Tobias Reichmuth, Präsident des Verwaltungsrats von Susi Partners



Nach 10 Jahren als CEO des Schweizer Fondsmanagers Susi Partners übergibt Firmengründer Tobias Reichmuth zum 1. Januar 2020 die Leitung des Unternehmens an die neuen Co-CEOs Marco van Daele (weiterhin auch Chief Investment Officer) und Marius Dorfmeister (Global Head of Clients), die zusammen mit Roman Binder (Chief Operating Officer) und Yves Frey (Chief People Officer) das Führungsteam bilden werden, wie einer Mitteilung vom Montag zu entnehmen ist.

Marius Dorfmeister war zuletzt Co-CEO bei RobecoSAM, einem in Zürich ansässigen Investment-Haus mit Fokus auf nachhaltigen Anlagemöglichkeiten. Dort war er zuvor Head of Clients & Marketing und Mitglied des Executive Committee. Er verfügt über langjährige Führungserfahrung in der Asset-Management-Branche, wo er sowohl wichtige Kundenbeziehungen aufgebaut als auch Unternehmen durch Wachstumsphasen begleitet hat.