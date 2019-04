GCA Altium erweitert seinen Beirat

Ronald Sauser, neuer Senior Advisor bei GCA Altium



Roland Sauser wird Senior Advisor von GCA Altium in Zürich, wie das Unternehmen mitgeteilt hat. In seinen ersten zehn Berufsjahren war Sauser im Investmentbanking der Credit Suisse in London, New York und Luxemburg tätig, bis er 1990 die Leitung seines Familienunternehmens übernahm. 1997 verkaufte er das Unternehmen und stieg danach erneut in das Investment Banking/M&A ein. Zunächst arbeitete er bei EY Schweiz und später als CEO und Chairman bei Sal Oppenheim Corporate Finance Schweiz, das 2011 in Leonardo & Co Schweiz umbenannt wurde. Nach dem Verkauf der Leonardo-Gruppe kehrte er mit einem Teil seines Teams zu EY Schweiz zurück und leitete dort bis zuletzt den Bereich M&A.

Sauser ist aktiver Business Angel und Beiratsmitglied bei mehreren mittelständischen Unternehmen. Als Mitgründer der börsenkotierten Goldbach Media Group war er mehr als zwölf Jahre lang Verwaltungsratsmitglied der Firma, die im vergangenen Jahr an die Tamedia Group verkauft wurde – eine Transaktion, bei der GCA Altium laut eigenen Angaben beratend tätig war.