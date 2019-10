Group CFO und CRO verlässt die Valartis Gruppe

George Isliker, Chief Financial Officer (CFO) und Chief Risk Officer (CRO), wird per 31. März 2020 aus der Valartis Gruppe und den Gruppengesellschaften ausscheiden, wie das Finanzinstitut mitgeteilt hat. Nachfolger von George Isliker wird per 1. April 2020 dessen heutiger Stellvertreter, Fariborz Ehtesham, der am 1. Oktober 2018 in die Valartis Gruppe als Head Group Accounting & Reporting sowie Deputy CFO eingetreten ist. Fariborz Ehtesham ist diplomierter Wirtschaftsprüfer und brachte mehr als 13 Jahre Berufserfahrung in Rechnungswesen, Wirtschaftsprüfung, Steuern und Corporate Finance mit, als er 2018 zur Valartis Gruppe stiess.



