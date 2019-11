Julius Bär engagiert Nachhaltigkeitsspezialistin

Yvonne Suter, Head Corporate Sustainability and Responsible Investment bei Julius Bär.



Yvonne Suter übernimmt per 4. November 2019 die Leitung des Bereichs Corporate Sustainability and Responsible Investment bei Julius Bär, wie die Gruppe am Montag bekanntgegeben hat. In dieser Funktion ist sie für die Weiterentwicklung der CSRI-Strategie der Gruppe in allen Unternehmensbereichen verantwortlich. Sie rapportiert sowohl an das CEO-Office als auch an das Sustainability Board der Bank.

Suter stösst von der Credit Suisse zu Julius Bär, wo sie während den letzten 5 Jahren Head of Sustainable Investment war und seit 2005 verschiedene Führungs- und Managementfunktionen innehatte. Sie besitzt einen Master in International Affairs and Governance der Universität St. Gallen.

Dank ihres umfassenden Wissens und Netzwerks sowie ihrer langjährigen Erfahrung verfüge Yvonne Suter über alle Voraussetzungen, um Julius Bär in den Bereichen Nachhaltigkeit und verantwortungsbewusstes Investment weiterzuentwickeln und die Aktivitäten der Bank auszubauen, sagte Philipp Rickenbacher, CEO Julius Bär.