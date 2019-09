Muzinich erweitert Schweizer Team

Lutz Preussler, neu im Sales-Team von Muzinich & Co.



Lutz Preussler ist von Blackrock Schweiz zu Muzinich & Co gestossen, wo er die letzten sechs Jahre im Vertrieb für Banken, Family Offices und Vermögensverwalter tätig war. Davor arbeitete er als Analyst im Marketing bei Capital Dynamics. Preussler besitzt einen Master of Arts in Banking and Finance von der Universität St. Gallen (HSG) und einen Bachelor of Science in Business Administration von der University of Nevada in Reno, USA.

"Lutz Preussler bringt viel Wissen und Erfahrung in die Position ein und wird uns helfen, unsere Präsenz in der deutsch- und italienischsprachigen Schweiz zu erweitern. Seine Ernennung unterstreicht auch die Bedeutung der Schweiz als strategischer Schlüsselmarkt für das Unternehmen", sagt Martin Gut, Country Head Schweiz bei Muzinich.