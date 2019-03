Neuer Leiter Logistik bei der Zürcher Kantonalbank

Der Bankrat der Zürcher Kantonalbank (ZKB) hat Remo Schmidli (41) per 1. Juli 2019 zum neuen Leiter der Geschäftseinheit Logistik und Mitglied der Generaldirektion ernannt. Der Wirtschaftsinformatiker und aktuelle Leiter Multichannel Management der ZKB folgt auf Jürg Bühlmann, der per 1. Januar 2020 die Leitung des Firmenkundengeschäfts innerhalb der Bank übernehmen wird.

Schmidli, der seit 18 Jahren in verschiedenen Funktionen innerhalb der Bank tätig ist, kann auf eine sehr breite Fach- und Führungserfahrung in den Bereichen Informatik und Multichannel Management zurückgreifen. Er startete 2001 seine Laufbahn als Projektleiter bei der ZKB. 2014 wurde Schmidli zum Leiter Multichannel Management innerhalb der Geschäftseinheit Products, Services & Directbanking befördert. In dieser Funktion war er zusammen mit rund 170 Mitarbeitenden zuständig für die Definition und Umsetzung der Strategie für die physischen und digitalen Kanäle aller Kundensegmente der Bank.