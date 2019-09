ODDO BHF: Vertrieb mit Doppelspitze

Bertrand Levavasseur übernimmt neben der Schweiz den Vertrieb in Italien, Spanien und dem Mittleren Osten



Bertrand Levavasseur wird als Head of Sales von ODDO BHF Asset Management die Schweiz, Italien, Spanien und den Mittleren Osten betreuen. Zudem verantwortet er globale Mandate und globale Consultants. Philippe Vantrimpont wird als Head of Sales für Frankreich, Belgien, Luxemburg und Skandinavien fungieren. Zuständig für unabhängige Finanzberater in Frankreich und Belgien bleibt Bertrand Sance.

Die weiteren Mitglieder des Führungsteams im Vertriebsbereich sind Selina Piening, Head of Wholesale für Deutschland und Österreich, sowie Norbert Becker und Stefan Steurer, die als Co-Head of Sales das institutionelle Geschäft in Deutschland und Österreich steuern.