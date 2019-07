Pinebridge baut Kundenservice für die Region EMEA aus

Aurelia Sax, neue stellvertretende Leiterin des Kundenservice für die Region EMEA bei Pinebridge.



Pinebridge Investments ernennt Aurelia Sax zur stellvertretenden Leiterin des Kundenservice für die Region EMEA mit Sitz in Zürich. In dieser neu geschaffenen Funktion wird Sie für die tägliche Kundenbetreuung in der Schweiz und in ausgewählten europäischen Ländern verantwortlich sein. Sax wird zudem als Schnittstelle zwischen Kunden und den operativen Finanz- und Investmentteams des Unternehmens fungieren. Sie wird an Alain Meyer, Leiter Schweiz und Österreich, und Alexander Klotzsch, Leiter Kundenservice, EMEA, berichten.

Sax verfügt über mehr als ein Jahrzehnt Branchenerfahrung, zuletzt als Senior Relationship Manager bei Aviva Investors, wo sie das europäische Kunden-Support-Team leitete. Davor war sie im Bereich Business Management bei T. Rowe Price und im Finanzvertrieb bei Stamford Consultants tätig.