Raiffeisen Schweiz holt sich neuen Chief Risk Officer

Markus D. Voegelin wird neuer Chief Risk Offier der Raiffeisen Schweiz.



Markus D. Voegelin wird neuer Leiter Risiko & Compliance von Raiffeisen Schweiz. Er verfügt über fundierte Kenntnisse im Risikomanagement und bringt mehr als 15 Jahre Führungserfahrung in Senior- und Executive-Positionen mit.

In seiner aktuellen Tätigkeit als Chief Risk Officer der Vontobel Gruppe ist Voegelin seit 2016 verantwortlich für das Risikomanagement, insbesondere für die die Sicherstellung der Risikoüberwachung und -kontrolle als auch für die Einhaltung sämtlicher gesetzlicher und regulatorischer Vorschriften. Zuvor war er während sechseinhalb Jahren in verschiedenen Funktionen bei der Privatbank Coutts & Co AG tätig, darunter als Finanzchef (CFO), Chief Operating Officer (COO) und stellvertretender CEO. Er hat an der Universität Basel Wirtschaftswissenschaften studiert und später promovierte er an der Universität Zürich zum Dr. oec. publ.