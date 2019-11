SIX hat den neuen VR-Präsidenten nominiert

Thomas Wellauer, als neuer VR-Präsident der SIX nominiert. (Bild: OTS.Bild/ICC)



Thomas Wellauer wird vom Verwaltungsrat von SIX zum neuen Verwaltungsratspräsidenten per 15. März 2020 vorgeschlagen. Die formelle Wahl findet an der ausserordetnlichen Generalversammlung im Dezember statt. Damit wird Wellauer die Nachfolge von Romeo Lacher antreten, der seinen Rücktritt Anfang 2019 bekannt gegeben hat. Romeo Lacher wird das Präsidium bis am 15. März 2020 innehaben. Wellauer verfügt über langjährige Erfahrung sowohl im Management als auch in diversen Verwaltungsräten von internationalen Unternehmen der Finanz- und Pharmaindustrie.

Wellauer war bis zu seiner Pensionierung im Juni dieses Jahres Chief Operating Officer und Mitglied der Konzernleitung von Swiss Re. Seine Karriere begann er bei McKinsey & Company, wo er zuletzt als Senior Partner auf die Sektoren Finanzdienstleistungen und Pharma spezialisiert war. 1997 wechselte er als CEO zur Winterthur-Versicherung, welche im selben Jahr von Credit Suisse übernommen wurde. Bei der Credit Suisse war er Mitglied der Konzernleitung und zuletzt für Credit Suisse Financial Services verantwortlich. Ab 2006 bis zu seinem Wechsel zu Swiss Re im Jahr 2010 war er Head of Corporate Affairs und Mitglied der Konzernleitung von Novartis. Thomas Wellauer studierte an der ETH Zürich (Chemie) und an der Universität Zürich (Wirtschaft).