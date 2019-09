Swisspartners erweitert Angebot um Immobilienmanagement

Monika Bieler, Swisspartners.



In Zeiten von Tiefzinsen und unsteten Märkten hat sich das Investment in Immobilien nicht nur als äusserst beliebt erwiesen, sondern auch als solide bewährt, betont Swisspartners. Viele Kunden würden diversifizieren und vermehrt in Immobilienprojekte anlegen. Nötig ist dafür ein zuverlässiges, effizientes und modernes Immobilienmanagement mit grösstmöglicher Nachhaltigkeit und Rendite, führt Swisspartners aus.

Diesem Kundenbedürfnis folgend hat der Vermögensverwalter sein Family.Office-Dienstleistungsangebot mit dem Swisspartners Immobilienmanagement im Sinne des Rumdumservices erweitert. Aufgebaut wird das neue Immobilienmanagement von Monika Bieler.

Bieler verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Immobilienbereich und ist seit dem 1. Juli bei Swisspartners. Sie war zuletzt für den Zürcher Immobiliendienstleitster Horlacher & Künzle tätig.