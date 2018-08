UBS verkauft Widder Hotel

Per 31. August überträgt UBS die Liegenschaften des Widder Hotel am Rennweg 7 zusammen mit den Liegenschaften am Augustinerhof 1, an der Augustinergasse 15 und 20 sowie an der Widdergasse 10 an Swiss Life. Wie UBS meldet, wird die Betriebsgesellschaft des Hotels und sämtlicher Gastronomie-Betriebe.

Die Hotel Widder AG wird von der IHAG Holding in Zürich übernommen. Sie wird künftig die Hotelliegenschaft langfristig von Swiss Life mieten und den Betrieb des renommierten 5-Sterne Hotels innerhalb ihrer "The Living Circle" Gruppe mit dem bestehenden Management und den Mitarbeitenden weiterführen. Damit wird der Hotelbetrieb unter Berücksichtigung der historischen Bedeutung der Liegenschaft langfristig weitergeführt. Über den Verkaufspreis wurde Stillschweigen vereinbart.