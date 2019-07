Von Blackrock zu Amundi

Marc Brönnimann, Sales Manager bei Amundi.



Marc Brönnimann tritt bei Amundi als Sales Manager im Distributions-Geschäft ein. Er wird an Christian Trixl, CEO von Amundi Schweiz, berichten. Vor seinem Wechsel zu Amundi war Brönnimann drei Jahre bei Blackrock/iShares für externe Vermögensverwalter und Family Offices zuständig. Davor war er für mehr als zehn Jahre bei der Credit Suisse in verschiedenen Funktionen tätig - unter anderem als Relationship Manager für externe Vermögensverwalter und Private-Banking-Kunden sowie zuletzt als Business Manager für Unternehmen und institutionelle Kunden. Brönnimann hat einen Master-Abschluss in Banking and Finance an der Fachhochschule Zürich erworben.