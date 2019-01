Weltweit erste Custody-Lösung für digitale Assets

Bisher hatte laut Vontobel kein traditioneller Custodian im Markt eine Lösung, welche die von Finanzintermediären geforderten Standards punkto Sicherheit bei der Verwahrung von digitalen Vermögenswerten und ein durchgehendes Leistungsangebot erfüllte. Die Bank hat die Erfahrung im Bereich Verwahrung von digitalen Produkten mit einer auf Hardware Security Module (HSM)-Technologie basierenden Lösung kombiniert und in die eigene Bankinfrastruktur eingebettet. Mit der neuen Business-Lösung Digital Asset Vault ist Vontobel die erste Bank weltweit, die die branchenüblichen Qualitätsstandards innerhalb des etablierten und regulierten Umfelds anbietet.

Mittels einfacher Anbindung an Vontobel können Finanzintermediäre wie Vermögensverwalter in der Schweiz, Banken und Asset Manager ihren Kunden eine integrierte Lösung für digitale Vermögenswerte anbieten. Das ist eine Alternative zur bisherigen persönlichen Registrierung und Verwahrung bei Anbietern von digitalen Vermögenswerten. Das Halten von sogenannten Private Keys entfällt damit. Ermöglicht wird der Kauf, Verkauf oder die Übertragung mittels Auftrag bei der eigenen Bank unter Einhaltung von Global and Best Execution. Zudem erhält der Kunde eine konsolidierte Übersicht über die herkömmlichen und digitalen Vermögenswerte und -klassen im Vermögensausweis und damit z.B. eine erleichterte Aufstellung für Steuerzwecke.