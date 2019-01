Wie die Börse der Zukunft aussehen könnte

SIX hat ein White Paper mit dem Titel "Future of the Securities Value Chain" veröffentlicht, das acht mögliche Szenarien für eine Börse der Zukunft in fünf bis zehn Jahren abbildet. Das White Paper basiert laut Medienmitteilung auf einer Vielzahl von externen und internen Quellen von SIX.

"Es ist wichtig, ein klares Verständnis für zukünftige Herausforderungen zu haben, um entsprechend schon heute zu agieren", sagt CEO Jos Dijsselhof. "Das White Paper soll die Diskussion anregen und inspirieren, über neue Geschäftsmöglichkeiten nachzudenken, speziell im Spannungsfeld zwischen Start-ups und traditionellen Akteuren."

Das wahrscheinlichste Szenario: Kotierung bleibt ein Qualitätsmerkmal

Das als am wahrscheinlichsten eingestufte Szenario des White Papers geht davon aus, dass es die Kotierung auch künftig geben wird. Demnach bleiben börsenkotierte Anlageklassen dominant, denn Investoren würden es weiterhin als Qualitätsmerkmal bewerten, an einer regulierten Börse kotiert und zum Handel zugelassen zu sein. Weiter gehen dank Automatisierung und Digitalisierung die direkten Kosten der Kotierung stark zurück.

Die Studie sieht zudem traditionelle Broker und andere Zwischenhändler in dem Zukunftsszenario stark unter Druck. Primärmärkte, wo die Wertpapiere emittiert werden, sind für Emittenten und Anleger direkt zugänglich geworden – der Intermediär ist somit nicht mehr zwingend nötig. Seine Dienstleistungen bieten mittlerweile Dritte an.

Eine Explosion sieht die Studie bei der Anzahl und der Vielfalt von digitalisierten Vermögenswerten (digitale Darstellung von Rechten an realen Vermögenswerten). Das wahrscheinlichste Szenario zeigt auch die wesentliche Rolle von neuen Technologien: Dazu zählen künstliche Intelligenz, Advanced Analytics, Big Data oder Cloud-Computing. Generell wird gemäss der Studie der Automatisierungsgrad in der ganzen Wertschöpfungskette stark zunehmen. Unklar bleibt, wohin sich die IT-Infrastruktur bewegt. Werden Central Ledgers durch die Distributed Ledger Technology (DLT) ersetzt?

Sicher sind die Autoren des White Papers, dass beide Modelle nur in einem regulierten Umfeld mit registrierten Benutzern (permissioned) erfolgreich sein können.

Das White Paper "Future of the Securities Value Chain" markiert den Auftakt zu einer Serie von White Papers, die SIX in regelmässigen Abständen veröffentlichen wird.