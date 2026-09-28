3. Schneider Electric | FR0000121972 – Energie für die digitale Welt

Schneider Electric gehört zu den weltweit führenden Anbietern für Energiemanagement und Automation. Das Unternehmen profitiert unter anderem vom Ausbau von Rechenzentren, die eine leistungsfähige und effiziente Stromversorgung benötigen.

Im ersten Halbjahr 2026 erreichte der französische Konzern einen Rekordumsatz von 21,2 Milliarden Euro. Das Wachstum wurde insbesondere von der starken Nachfrage aus dem Rechenzentrumsgeschäft getragen. Schneider erhöhte zudem das Finanzziel für 2026. Die hohen Wachstumserwartungen können allerdings auch zu stärkeren Kursreaktionen führen, falls sie nicht erfüllt werden.

4. BHP Group | AU000000BHP4 – Kupfer als strategischer Rohstoff

Kupfer wird für Stromnetze, Elektrifizierung, erneuerbare Energien und Rechenzentren benötigt. Damit gewinnt der Rohstoff auch strategisch an Bedeutung.

BHP ist der weltweit grösste Kupferproduzent und will seine zurechenbare Kupferproduktion bis Mitte der 2030er-Jahre um rund 40 Prozent steigern. Mehr als die Hälfte des bereinigten EBITDA im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2026 stammte bereits aus dem Kupfergeschäft. Rohstoffaktien bleiben jedoch zyklisch: Preise, Konjunktur und hohe Investitionskosten können die Ergebnisse stark beeinflussen.

5. Shell | GB00BP6MXD84 – Energiesicherheit bleibt zentral

Die geopolitischen Spannungen zeigen, wie wichtig eine breit abgestützte Energieversorgung bleibt. Flüssigerdgas (LNG) spielt dabei eine bedeutende Rolle, weil es Gaslieferungen unabhängig von festen Pipelineverbindungen ermöglicht.

Shell ist einer der weltweit führenden LNG-Anbieter und verfügt über eine geografisch breit diversifizierte Lieferstruktur. Der Konzern erwartet, dass die weltweite LNG-Nachfrage bis 2050 gegenüber 2025 um rund 65 Prozent steigen könnte. Gleichzeitig bleiben Öl- und Gaspreise, geopolitische Konflikte, Regulierung und die Energiewende wesentliche Risiken.



Nicht auf Krisen wetten

Geopolitisches Investieren bedeutet nicht, auf den nächsten Konflikt zu spekulieren. Politische Entwicklungen sind kaum vorhersehbar – ebenso wenig die Reaktionen der Finanzmärkte. Entscheidend ist deshalb, strukturelle Veränderungen zu erkennen: Welche Bereiche ziehen dauerhaft mehr Investitionen an? Welche Rohstoffe und Infrastrukturen werden strategisch wichtiger? Und welche Unternehmen verfügen über eine starke Marktposition?

Auch Aktien aus geopolitisch relevanten Branchen sind nicht automatisch attraktive Anlagen. Positive Erwartungen können bereits im Kurs enthalten sein. Geschäftsmodell, Bilanz, Bewertung, Wachstumsperspektiven und eine ausreichende Diversifikation bleiben deshalb zentrale Kriterien.



Fazit: Geopolitik verändert die Anlagelandschaft

Verteidigung, Energieversorgung, Strominfrastruktur, Digitalisierung und strategische Rohstoffe gewinnen in einer geopolitisch fragmentierten Welt an Bedeutung.

Rheinmetall, ABB, Schneider Electric, BHP Group und Shell stehen beispielhaft für diese Entwicklungen. Für Anleger können sie interessante Kandidaten für die Watchlist sein. Ob eine Aktie zum eigenen Portfolio passt, hängt jedoch von Bewertung, Anlagehorizont und persönlicher Risikobereitschaft ab.

Eine sorgfältige Informationsrecherche, ein vertieftes Verständnis der Chancen und Risiken, eine ausgewogene Diversifikation sowie eine günstige und verlässliche Trading-Plattform bleiben die Grundlage einer langfristig erfolgreichen Anlagestrategie.

