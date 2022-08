New Yorker Börse gibt anfängliche Gewinne preis. Wichtigste Aktienindizes bei Sitzungsende in der Nähe der Tagestiefs. Tech-Giganten dem breiten Markt für einmal keine Hilfe. US-Aktienfutures im asiatischen Handel nun aber mit einem Erholungsversuch. Gewinnen bis zu 0.4pc. Dortige Börsen mit wenigen Ausnahmen freundlich. Mal schauen, wie sich Europa und die Schweiz heute so schlagen. Warten auf den Michigan Sentiment Index vom Nachmittag.