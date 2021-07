Wieder starker Anstieg der US-Inflation - aber das perlt an der Wall Street ab. S&P 500 und Nasdaq am Dienstag wieder mit neuem Rekord. Inflation zeigt "Schock-Zahlen", sagt Jamie Cox von Harris Financial. Allerdings: Occasion-Autopreise seien wesentlich für Inflationsanstieg verantwortlich. Daher nur temporäre hohe Inflation.

Auch Zentralbanken von Hinz bis Kunz beschwichtigen ähnlich. Aber wie lange kann die Fed noch zuschauen? Jede weitere hohe Inflationszahl erhöht Druck auf die Fed, dass die Geldschwemme aufhört. Fed-Boss Powell wird heute abend vor US-Kongress sprechen. Börsianer werden genau zuhören!