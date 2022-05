Anschlusskäufe an der Börse in New York, wenn auch etwas auf Sparflamme. Nur kurz Entspannung bei den Zinsen. US-Aktienfutures im Hinblick auf den Anstehenden Fed-Entscheid vom Abend noch in Lauerstellung. Dortige Börsen uneinheitlich bis schwächer. Europa und die Schweiz dürften heute wohl keine grossen Stricke zerreissen.