J.P. Morgan warnt vor schmerzhaftem Rebalancing an der New Yorker Börse aufs Monatsende hin. Müssen sich Grossinvestoren von Aktien im Gegenwert von bis zu 90 Mrd $ trennen? Übrigens nicht die erste solche Warnung.

SMI vorbörslich unter Druck. Schwergewicht Novartis dem renommierten Börsenbarometer eine Stütze. "Übliche Verdächtige" wie Swatch Group, ABB oder die beiden Grossbanken UBS und Credit Suisse weit oben auf der Verliererliste. Negative Vorgaben aus Übersee setzen aber insbesondere den hiesigen Techwerten wie Inficon, Logitech und Co. zu.

Rabenschwarzer Tag für die New Yorker Börse. Kräftig steigende Zinsen vergiften die Stimmung, setzen insbesondere den Tech-Giganten zu. US-Aktienfutures verlieren im asiatischen Handel nochmals bis zu 1.1 Prozent. Dortige Börsen schwach. Verheisst auch für Europa und die Schweiz nichts Gutes.

LafargeHolcim: Jahresumsatz 23.14 Mrd Fr. (erw. 23.08 Mrd Fr.). Op. Gewinn 3.68 Mrd Fr. (erw. 3.48 Mrd Fr.). Dividende wie gehabt. Weltmarktführer strotzt nur so vor Selbstvertrauen. Vontobel bleibt für BUY bis 60 Fr., Morgan Stanley gar für OVERWEIGHT bis 63 Fr.

Basilea: Bryan Garnier ist für BUY bis 91 (102) Fr. Schätzungsanpassungen nach Platzierung einer Million neuer Aktien. Gewinnschwelle wird wohl nicht vor 2023 erreicht.

ABB: HSBC erhöht auf 26 (24) Fr. mit HOLD.

Adecco: Citigroup ist für BUY bis 66 (65) Fr., die Royal Bank of Canada für OUTPERFORM bis 70 (67) Fr., Vontobel für HOLD bis 60 (51) Fr. und Merrill Lynch für BUY bis 62 (59) Fr.

Alcon: Credit Suisse erhöht auf 86 (76) $ mit OUTPERFORM, Morgan Stanley auf 79 (75) $ mit OVERWEIGHT.

Allreal: Händler melden zwei grosse ausserbörsliche Block-Transaktionen in Höhe von 250'000 Aktien.

Also: Research Partners sind für KAUFEN bis 330 (290) Fr. Rechnen mit weiteren Marktanteilsgewinnen in Osteuropa.

Autoneum: UBS erhöht auf 150 (125) Fr. mit NEUTRAL. Belebung in der Automobilindustrie scheint eingepreist.

Bobst: Jahresumsatz 1.37 Mrd Fr. (erw. 1.32 Mrd Fr.). Op. Gewinn 43.7 Mio Fr. (erw. 25.6 Mio Fr.). Strebt im laufenden Jahr einen leicht höheren Umsatz und op. Gewinn an. J. Safra Sarasin kauft Aktien zu und hält neuerdings wieder 3 (2.95) Prozent der Stimmen. Vontobel ist für HOLD bis 50 Fr. Hatte sich vom Ausblick mehr erhofft.

Dottikon: Aktionäre erhalten Bezugsrechte im Verhältnis 10:1 zugeteilt. Nicht bezogene Aktien werden zwischen 160 und 195 Fr. je Stück bei neuen Investoren untergebracht. Ankeraktionär will Zweidrittelsmehrheit nicht unterschreiten. Strebt Aufnahme in den SPI an.

Geberit: Deutsche Bank startet mit HOLD bis 530 Fr.

Georg Fischer: Kepler Cheuvreux geht auf HOLD (Reduce) bis 1200 (740) Fr.

Kühne+Nagel: Wird von Sinovac mit dem Vertrieb des Covid-19-Impfstoffs beauftragt.

Novartis: Erhält EU-Zulassungserweiterung für den Verkaufsschlager Cosentyx.

Schindler: HSBC ist für BUY bis 290 (280) Fr. Schätzungsanpassungen nach den Zahlen.

Siegfried: Vontobel erhöht auf 768 (621) Fr. mit HOLD. Bankeigene Schätzungen werden erhöht. Mirabaud Securities geht gar auf 828 (750) Fr. mit BUY.

Sika: Deutsche Bank startet mit BUY bis 295 Fr.

Swiss Re: HSBC erhöht auf 102 (99) Fr.

Valora: Stifel ist für HOLD bis 195 (168) Fr. Reduziert diesjährige Gewinnschätzungen um 33.5 Prozent und erhöht jene für das Folgejahr um 15.5 Prozent.

Derivate: Grössere Umsätze bloss im Call-Warrant WSMEWV auf den SMI.