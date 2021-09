New Yorker Börse baut Gewinne im Sitzungsverlauf kontinuierlich aus. Händler berichten nach mehreren schwächeren Tagen von Gelegenheitskäufen. US-Aktienfutures im asiatischen Handel jedoch im Angebot. Dortige Börsen mit wenigen Ausnahmen schwächer. Mal schauen, was Europa und die Schweiz heute so reissen.